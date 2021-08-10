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    10 августа 2021, 12:17

    Запретить продажу животных в зоомагазинах предложили в Госдуме

    Полина Гребенщикова

    Законопроект, предлагающий ужесточить требования к местам, в которых разрешено продавать животных, внесен в Госдуму. Их могут запретить продавать в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщила «Парламентская газета».

    Запретить продажу животных в зоомагазинах предложили в Госдуме

    Новые требования к местам продажи животных разрабатывает уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти.

    Это необходимо, поскольку в зоомагазинах и на птичьих рынках животных часто держат в плохих условиях, они не получают должного ухода и становятся разносчиками инфекций.