Запретить продажу животных в зоомагазинах предложили в Госдуме

Законопроект, предлагающий ужесточить требования к местам, в которых разрешено продавать животных, внесен в Госдуму. Их могут запретить продавать в зоомагазинах и на птичьих рынках, сообщила «Парламентская газета».

Новые требования к местам продажи животных разрабатывает уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти. Это необходимо, поскольку в зоомагазинах и на птичьих рынках животных часто держат в плохих условиях, они не получают должного ухода и становятся разносчиками инфекций.