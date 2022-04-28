Запретить продажу алкоголя на 9 Мая предложили в Госдуме

Во всех регионах России предложили запретить продажу алкоголя на 9 Мая. По мнению депутата Госдумы Сергея Хамзаева, ограничения нужно вывести на федеральный уровень.

«Наше предложение заключается в том, чтобы регионы на своем уровне ввели запрет на продажу алкогольной продукции в день празднования 9 Мая, в день великой Победы», — пояснил парламентарий в разговоре с РИА «Новости».

По словам депутата, за потреблением алкоголя на праздники «шлейфом» идут «бытовые конфликты, драки и поножовщина». В общество нужно направить правильные «посылы о бережном и более уважительном отношении к этой великой дате, к ветеранам». Кроме того, инициатива направлена также на защиту здоровья от пагубных проявлений.

Некоторые регионы уже приняли такие запреты на своей территории. Ряд субъектов вводят свои нормативные акты, а также запрещают продажу алкоголя в конкретные дни.

По словам парламентария, губернаторам направили соответствующие запросы, «для того, чтобы потом была возможность с поддержкой регионов выступить с запретом продажи алкоголя на 9 Мая на федеральном уровне».