Челябинский депутат хочет запретить концерт Элджея

Депутат рассказал, что к нему обратились родители подростков. Он отметил, что творчество Элджея изобилует ненормативной лексикой, а также отрицает семейные ценности и государственные устои.

«Я согласен, что такого рода „культуру“ нельзя нести в массы. Направил в областные прокуратуру, ГУ МВД, управление Антимонопольной службы, управление Роскомнадзора и министерство культуры депутатские запросы с просьбой инициировать комплексную проверку творчества музыканта и отменить его концерт в Челябинске», — заявил Зеленин.

Сообщается, что менеджер исполнителя Влад Козлов не ответил на звонок и пока не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.

Пресс-служба УФАС по региону заявила, что запрос перенаправили в управление Роспотребнадзора.