Запретить кальянным продвигаться в интернете предложили в Госдуме | 360°

Общество 07 октября 2022, 10:54 Поделиться Telegram

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Viber Запретить кальянным продвигаться в интернете предложили в Госдуме Депутат ГД Хамзаев предложил запретить кальянным создавать аккаунты в соцсетях

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить кальянным создавать аккаунты в соцсетях для продвижения, указав на то, что реклама табачных изделий в России уже запрещена. Об этом написал RT

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Запрет рекламы сигарет был принят в рамках программы по оздоровлению населения и пропаганды здорового образа жизни. Однако про кальянные, которые также реализуют табачную продукцию, в законе ничего не говорится. Эти заведения активно рекламируются и продвигаются в соцсетях. Предложение запретить кальянным создавать аккаунты в соцсетях депутат направил на имя главы ФАС Максима Шаскольского.

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