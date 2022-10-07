Запретить кальянным продвигаться в интернете предложили в Госдуме | 360°

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Запретить кальянным продвигаться в интернете предложили в Госдуме

Депутат ГД Хамзаев предложил запретить кальянным создавать аккаунты в соцсетях

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить кальянным создавать аккаунты в соцсетях для продвижения, указав на то, что реклама табачных изделий в России уже запрещена. Об этом написал RT

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Запрет рекламы сигарет был принят в рамках программы по оздоровлению населения и пропаганды здорового образа жизни. Однако про кальянные, которые также реализуют табачную продукцию, в законе ничего не говорится. Эти заведения активно рекламируются и продвигаются в соцсетях. Предложение запретить кальянным создавать аккаунты в соцсетях депутат направил на имя главы ФАС Максима Шаскольского.

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