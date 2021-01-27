Запретить денежные переводы от иноагентов в адрес граждан предложили в РФ

Орлов заметил, что одна из некоммерческих организаций, которая выполняет функцию иностранного агента, организовала в российских городах «несанкционированные уличные политические акции». Он указал, что представители НКО выказали готовность компенсировать гражданам штрафы, полученные на этих мероприятиях.

В результате, по словам специалиста, де-факто возникает ситуация, когда НКО получает деньги от иностранных источников, организует незаконные акции и, обещая гражданам компенсировать штрафы, провоцирует их нарушить закон.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в законодательство в части введения запрета для НКО, признанных иностранными агентами, совершать пожертвования или иные денежные переводы в адрес физических лиц», — отметил Орлов.