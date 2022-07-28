Запретить часть испытаний на животных предложили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России следует ввести частичный запрет на испытания, которые проводятся на животных. Об этом он сообщил Ura.ru.

Политик добавил, что уже существуют более эффективные методы исследования.

«Регламенты, которые у нас описывают испытания косметики на животных, нуждаются в уточнении. Жизнь шагнула далеко вперед и в ряде испытаний на животных уже нет надобности. Есть альтернативные методы исследования, которые даже более точны и эффективны. Мы с этой инициативой вышли на вице-премьера российского правительства», — сказал Бурматов.

Депутат отметил, что в странах, где полностью запрещены подобные испытания, действуют международные договоренности. Кроме того, такие вопросы регулируются не федеральным законом, а актами организаций, в которых Россия также состоит.