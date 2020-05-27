Запретили «наливайки» и защитили удаленку. Первое онлайн-заседание Мосгордумы

Дистанционное заседание провели депутаты Московской городской думы. Такой формат обсуждения вопросов стал первым в истории столичного парламента.

«Проводим первое в истории столичного парламента дистанционное заседание. В нем принимают участие 40 депутатов. Отмечу, что такой формат работы Мосгордумы в текущей ситуации наиболее безопасный», — приводит РИА «Новости» слова председателя МГД Алексея Шапошникова.

Во время заседания было принято постановление о возможности удаленной работы. Благодаря документу появятся гарантии соблюдения прав и обязанностей сотрудников и работодателей. Кроме того, депутаты приняли закон о запрете продажи спиртного на первых этажах жилых домов. Запрет касается магазинов площадью меньше 20 квадратных метров.

«В целом наш закон напрямую коснется от 40 до 100 объектов общественного питания, при этом он гарантирует бизнесу, который на больших площадях ведет свою деятельность, их права не будут ущемлены», — пояснил депутат Кирилл Щитов.

Различные организации начали переходить на удаленную работу в России из-за распространения коронавируса. Всего в стране насчитывается 370 680 случаев заболевания COVID-19.