Массовые новогодние корпоративы запретили на Алтае

В этом году на Алтае в предновогодний период запретили массовые гулянья и корпоративы. Причиной тому послужила непростая эпидемиологическая обстановка, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-секретаря главы и правительства региона Михаила Максимова.

По его словам, решение было принято на очередном заседании оперативного штаба.

«Предпринимателям, а также юридическим лицам и гражданам, запрещается проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных мероприятий с 15 декабря по 15 января», — сообщил пресс-секретарь.

На прошлой неделе на Алтае зарегистрировали 231 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего заражений было выявлено в Майминском районе.

Единственное, что разрешили в регионе в период праздников, это проведение ярмарок на открытом воздухе со строгим соблюдением всех санитарных норм и ограничений.