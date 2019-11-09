  • Запрет ученым садиться за руль рассекретили

    09 ноября 2019, 11:45

    Алексей Сахаров

    Госкорпорация «Росатом» рассекретила приказ, изданный 1948 году штабом советской атомной промышленности, Первым главным управлением при Совете министров СССР. Приказ запрещает ученым садиться за руль.

    Документ подписан начальником штаба Борисом Ванниковым. Приказ датирован 18 сентября 1948 года. Как указано в тексте распоряжения, запрещено управлять автомобилем лицам, задействованным в атомном проекте.

    Кроме того, бумага предупреждает водителей: в случае, если они передадут управление автомобилем ученому, задействованному в атомном проекте, даже если у него есть водительские права, то можно попасть под суд.

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    «Предупредить шоферской состав, что за передачу управления машиной они будут привлекаться к судебной ответственности», — кроме прочего, сказано в секретном приказе.

    Изначально распоряжение было напечатано с грифом «Совершенно секретно». Рассекретили приказ только в 2014 году, а опубликовали — только сейчас.

    Запрет ученым садиться за руль рассекретили | Изображение 1
    Источник фото: Росатом