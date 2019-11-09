Запрет ученым садиться за руль рассекретили

Документ подписан начальником штаба Борисом Ванниковым. Приказ датирован 18 сентября 1948 года. Как указано в тексте распоряжения, запрещено управлять автомобилем лицам, задействованным в атомном проекте.

Кроме того, бумага предупреждает водителей: в случае, если они передадут управление автомобилем ученому, задействованному в атомном проекте, даже если у него есть водительские права, то можно попасть под суд.

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«Предупредить шоферской состав, что за передачу управления машиной они будут привлекаться к судебной ответственности», — кроме прочего, сказано в секретном приказе.

Изначально распоряжение было напечатано с грифом «Совершенно секретно». Рассекретили приказ только в 2014 году, а опубликовали — только сейчас.