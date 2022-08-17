Запрет россиянам въезжать в ЕС назвали нарушением права на свободу передвижения

Призывы руководства властей стран Евросоюза о полном запрете на въезд россиян грубо нарушают международные правовые соглашения, предусматривающие свободу передвижения. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что подобные предложения несут на себе следы национализма и дискриминации.

«Это грубейшие нарушения основополагающего принципа свободы передвижения, закрепленного в универсальных и региональных международных правовых актах», — написала Москалькова.

Омбудсмен отметила, что с предложением о полном закрытии въезда в Евросоюз для россиян согласились не все страны. Она добавила, что у нее остается надежда на том, что права человека и международное право для руководства Евросоюза не останутся пустым звуком.

Вслед за Эстонией, которая полностью прекратила выдачу виз россиянам, с новыми ограничениями выступила Латвия. Премьер-министр балтийской республики Кришьянис Кариньш заявил, что вопрос об ограничении въезда в страну для российских туристов с шенгенскими визами пока находится на стадии рассмотрения.

Но власти Латвии уже приняли решение не продлевать вид на жительство в стране для россиян, а постоянный вид на жительство выдавать только после успешной сдачи экзамена на знание государственного языка.