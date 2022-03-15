Запрет Россией экспортировать зерновые в ЕАЭС связали с намеком для стран Запада

Политолог Александр Дудчак считает, что запрет Россией экспорта зерновых в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является намеком для стран Запада. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Sputnik.

«Это еще не значит, что совсем запретили. Экспорт в страны ЕАЭС может продолжаться по специальным разрешениям Минсельхоза. Мне кажется, что это не столько ради запрета поставок в страны ЕАЭС, сколько намек странам Запада — будут следующие проблемы, параллельно с теми, которые уже возникают у них в энергетике, в металлургии, химической промышленности. Это вызовет настороженность. Пока они не паникуют, но, думаю, скоро будут близки к этому», — сказал Дудчак.

Ранее стало известно, что Россия ввела запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Также запрет распространяется на белый сахар и тростниковый сахар-сырец до 31 августа. В правительстве отметили, что решение было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.