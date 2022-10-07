Запрет полетов в аэропорты юга России вновь продлили | 360°

Общество 07 октября 2022, 09:29 Поделиться Telegram

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Viber Запрет полетов в аэропорты юга России вновь продлили Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга России до 16 октября unsplash

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Росавиация вновь продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части Российской Федерации. На этот раз запрет будет действовать до 16 октября, информировала пресс-служба ведомства.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 года», — указывается в сообщении.

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Запрет касается аэропортов Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

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Авиакомпаниям страны в качестве альтернативы посоветовали организовать перевозку пассажиров из аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Москвы и Ставрополя. Информацию о любых изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний нужно уточнять на их официальных сайтах.

Россия закрыла часть воздушного пространства для гражданских самолетов с 24 февраля, начав спецоперацию на Украине. С тех пор действие ограничения постоянно продлевали. В последний раз оно распространялось на период до 10 октября.

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