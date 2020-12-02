Запрет на вынашивание детей для иностранцев поддержало движение «Матери России»

«Превращать Россию в страну, где наши женщины будут вынашивать детей для людей других государств, где запрещено суррогатное материнство, — я считаю, что это абсолютно неправильно, и даже несколько унижает наших женщин. Они же не рабы там», — подчеркнула Петренко.

По ее мнению, при разработке соответствующего законопроекта нельзя ущемлять права людей, которые вынуждены прибегать к услугам суррогатных матерей по медицинским показателям. Запрет может дать обратный эффект и россияне начнут обращаться в другие страны.

«Закон должен быть максимально точным. Науку не остановить, и если мы запретим рождение детей через суррогатное материнство, то теперь уже наши матери поедут туда, где это разрешено, и будут платить огромные деньги. И опять колесо закрутится в эту же сторону», — добавила собеседница издания.