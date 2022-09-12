Депутат Милонов предложил не выдавать кредиты без личного присутствия заемщика | 360°

Все новости
Эксклюзив
12 сентября 2022, 12:18
«А может стать новой Сребреницей». ВСУ объявили зачистку в пророссийских регионах
Подмосковье
12 сентября 2022, 12:14
Воробьев подвел итоги явки на муниципальных выборах в Подмосковье
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Спецоперация
12 сентября 2022, 11:57
Народная милиция ЛНР уничтожила 35 украинских боевиков за сутки
Подмосковье
12 сентября 2022, 11:55
Новый детский сад открылся на улице Колхозной в Подольске
Подмосковье
12 сентября 2022, 11:50
Свыше миллиона жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года
Спорт
12 сентября 2022, 11:49
Первый турнир в Международном центре бокса в Москве собрал более двух тысяч зрителей
Мир
12 сентября 2022, 11:45
Росприроднадзор решил не усыплять раненого медведя из Диксона
Спецоперация
12 сентября 2022, 11:41
Убийство замглавы ВГА Каховского района Гуры оказалось инсценировкой силовиков
Здоровье
12 сентября 2022, 11:36
Диетолог Гинзбург перечислил самые популярные и вредные продукты среди россиян