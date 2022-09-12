Депутат Милонов предложил не выдавать кредиты без личного присутствия заемщика | 360°

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Депутат Милонов предложил не выдавать кредиты без личного присутствия заемщика

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В Госдуме предложили запретить выдавать кредиты и займы населению без личного присутствия в финансовой организации при условии отсутствия юридически оформленной доверенности. С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов, написал RT.

В своем письме к министру финансов Антону Силуанову он отметил, что «излишняя простота» получения кредитов и займов является серьезной проблемой в стране.

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«Порой, чтобы получить кредит или какой-либо финансовый заем, необходимо потратить меньше времени или усилий, чтобы записаться на прием к врачу или оплатить ежемесячные коммунальные счета», — сообщил парламентарий.

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Милонов предложил рассмотреть возможность изменения существующей правовой базы, регулирующей выдачу кредитов и займов населению в части запрета на получение кредита без личного присутствия гражданина в организации.

Госдума РФ

Кредиты

Виталий Милонов

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