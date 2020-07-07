Запрет на въезд и выезд из города сняли в Северодвинске

Власти Архангельской области сняли запрет на въезд и выезд из Северодвинска. Такие ограничения были введены по причине распространения коронавируса 6 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что эпидемиологическая обстановка в городе возвращается к норме. Помимо прочего, на градообразующих предприятиях заметны улучшения. Число выздоровевших работников судостроительной компании «Севмаш» превысило количество заболевших.

Для всех местных жителей сохраняется масочный режим. Средства личной защиты нужно носить при посещении общественных мест. Кроме того, до 14 июля продлили запрет на массовые показы фильмов и предоставление развлекательных услуг. Частично отменены ограничения на работу библиотек. Кафе и рестораны открыли летние веранды везде, кроме Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района, пишет ФАН.

С начала пандемии в этом регионе зафиксировали 2736 случаев заражения СОVID-19. В начале июня в Северодвинске заболеваемость практически в три раза превышала уровень по всей области.