Общество 25 декабря 2023, 10:15 Запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Британии, Норвегии и Украины продлили в России Кабмин продлил запрет на въезд в Россию фур из ЕС, Британии, Норвегии и Украины Attila Husejnow/Keystone Press Agency/globallookpress

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Правительство России продлило запрет на въезд фур из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Информация об этом появилась в Telegram-канале кабмина.

«Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения», — уточнили в пресс-службе правительства.

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Исключения составляют грузовики, которые перевозят почтовые отправления и гуманитарную помощь. Также кабмин отменил ограничение на проезд грузовых машин технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения соревнований.

Запрет ввели в прошлом году. Он стал ответом на решение Евросоюза не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.

Центробанк повысил тарифы по ОСАГО для фур из недружественных государств. Коэффициент вырос почти в 18 раз — с 1,7 до 30. Увеличение не коснулось мотоциклов и легковушек физлиц, оформивших договор ОСАГО при въезде на российскую территорию.