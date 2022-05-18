Запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев поддержали в правительстве России

Правительство РФ положительно отозвалось на законопроект о запрете использования института суррогатного материнства иностранцами на территории страны. При этом кабмин высказал ряд замечаний к законопроекту. Текст документа размещен в электронной базе данных Госдумы.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом изложенных замечаний», — говорится в тексте.

В частности. правительство предложило проработать вопрос о возможности использования суррогатного материнства иностранцами, которые состоят в браке с гражданами РФ, исходя из сроков совместно проживания в законном браке, признанном на территории страны.

Также кабмин предложил детально регламентировать предмет договора о суррогатном материнстве, определить его стороны, существенные условия, права сторон и прочее. При этом отмечается, что законопроект содержит риски нарушения прав и интересов ребенка, рожденного суррогатной матерью, если его родители решат отказаться от него до момента рождения, а суррогатная мать будет не заинтересована в его судьбе и откажется признать своим.

Кроме того, предлагается решить вопрос с использованием донорских половых клеток и эмбрионов граждан РФ иностранными гражданами.

Законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года. Согласно документу, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.