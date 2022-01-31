Экс-депутат Онищенко прокомментировал запрет на уничтожение санкционных продуктов

Бывший депутат Геннадий Онищенко прокомментировал запрет на уничтожение санкционных продуктов. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что ведомства, отвечающие за этот вопрос, должны внимательно следить за качеством таких продуктов. А именно, за их происхождением и сроком годности.

«Если продукты питания имеют все параметры годности, имеют все разрешительные документы, кроме того, что они ввезены по таможенным правилам незаконно — это один случай», — подчеркнул Онищенко.