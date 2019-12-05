Запрет на торговлю сигаретами в 100 м от школ попросили изменить

Ретейлеры попросили правительство пересмотреть ограничение на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений. Сейчас из-за расплывчатых формулировок сигаретами нельзя торговать даже на другом берегу от автошколы или курсов по изучению иностранных языков.

Как стало известно газете «Известия», ключевые ассоциации, куда входят участники сетевой и несетевой розничной торговли, обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву 31 октября. Они отметили, что законом запрещается торговать сигаретами на расстоянии менее 100 метров от территорий, «предназначенных для оказания образовательных услуг». Но не поясняется, что это за территория.

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Кроме того, неконкретизированы сами образовательные услуги, поэтому ограничение распространяется на специализированные организации, которые повышают квалификацию, автошколы или курсы иностранных языков.

Еще одна проблема, что 100 метров отсчитывается по прямой, так что под запрет попадают даже те торговые точки, которые могут находиться, например, на другом берегу реки или за глухим забором.

Представитель АКОРТ Илья Власенко отметил, что проблема особенно актуальна для небольших населенных пунктов с ограниченным числом магазинов. В таких местах соблюдать норму в 100 метров от образовательных учреждений физически невозможно.

Письмо подписали председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, директор Союза независимых сетей России (СНСР) Сергей Кузнецов и глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. В секретариате вице-премьера Алексея Гордеева подтвердили получение письма. Документ направлен на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. Министерства должны представить свои предложения до конца года.