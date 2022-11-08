Запрет на субсидии должникам за ЖКУ предложили отменить | 360°

Общество 08 ноября 2022, 05:09 Запрет на субсидии должникам за ЖКУ предложили отменить «Известия»: запрет на субсидии должникам за ЖКУ предложили отменить РИА "Новости"

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Депутаты Госдумы предложили отменить запрет на выплату субсидий должникам за ЖКУ. Для этого они разработали поправки в Жилищный кодекс, сообщили «Известия».

Если законопроект одобрят, то льготникам придется заключать соглашения о погашении задолженности. Документ будет выдавать управляющая компания (УК) или же ресурсоснабжающая компания (РСО).

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«Если же гражданин заключил соответствующее соглашение, но нарушает его шесть месяцев подряд, право на получение льготы не теряется, но меняется форма ее предоставления. Субсидии направляют не самому льготнику, а напрямую предприятию ЖКХ», — пояснил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

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Составленный депутатами документ отправили в правительство на рассмотрение. Как заявили в Минстрое, специалисты ведомства получили законопроект и приступят к его изучению.

Долги россиян за ЖКХ продолжают расти и бить рекорды. По итогам первого квартала 2022 года жители страны задолжали 804,5 миллиарда рублей. Предложенная мера может помочь в борьбе с накоплением долгов и улучшить финансовое положение предприятий.