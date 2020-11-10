Запрет на шум в жилых домах предложили ввести в регионах

Закон о тишине в жилых домах предложили принять в Саратовской и Тульской обастях. При этом в ряде других регионов связанные с шумом ограничения уже действуют.

Согласно законопроекту, в Саратовской области хотят запретить шуметь с 21:00 до 09:00 с понедельника по четверг. Кроме того, тихо должно стать с 22:00 до 10:00 в пятницу, субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни. При этом запрет на шум предлагается ввести не только в домах, но и на детских, спортивных, игровых площадках, расположенных в жилых зонах, пишет газета «Известия».

Ранее общественное обсуждение проекта «закона о тишине» прошло в Общественной палате Тульской области. Законопроект уже одобрили в первом чтении в июле. Его авторы предлагают запретить шуметь с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 в будни. Весь день должно быть тихо в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Правила не действуют только в случае ремонта, если его проводят в течение года со дня ввода дома в эксплуатацию.

«Более 18 тысяч многоквартирных домов в нашей области. Огромное количество граждан заинтересовано в том, чтобы у них было время спокойно отдохнуть. Особенно это стало очевидно в то время, когда была приостановлена работа детских садов и школ, взрослые перешли на удаленную работу», — пояснил заместитель председателя областной думы Александр Балберов.

Подобные запреты на шум уже введены в Москве, Архангельской, Калининградской и Мурманской областях.