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    28 января 2021, 15:40

    Запрет на ретушь фото на паспорт ввели из-за проблем с идентификацией личности — юрист

    Алена Макаренко

    Запрет на ретушь фотографии на паспорт — вопрос идентификации личности. При определенных манипуляциях со снимком могут исчезнуть важные особенности лица. Так запрет МВД прокомментировал юрист Сергей Богатов, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Запрет на ретушь фото на паспорт ввели из-за проблем с идентификацией личности — юрист

    «Вы знаете, я не вижу в этом никакой проблемы, никакой сложности. Цель этого вполне понятная и простая — это сделать так, чтобы максимально идентифицировать личность», — объяснил он.

    При ретуши иногда пропадают важные отличительные особенности лица.

    «Допустим, упаси боже, произошло преступление. Кто-нибудь запомнил какую-то важную особенность вот этого лица. И при ретуши фотографии будет возникать проблема с идентификацией такого лица», — привел пример Богатов.

    А на снимке без ретуши лицо настоящее, поэтому подобных искажений уже не будет. Правоохранители видят, как человек выглядит на самом деле.

    Ранее в силу вступил новый административный регламент МВД России по выдаче и замене российских паспортов. Требования затронули и пункта про очки. Фотографироваться на документ в них можно, но они не должны закрывать глаза и быть с тонированными стеклами. Также нельзя надевать цветные линзы и шарфы, прикрывающие часть подбородка.

    На качество фотографии влияет не ретушь, а правильно поставленный свет, рассказал фотограф Владимир Вишневский.