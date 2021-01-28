«Вы знаете, я не вижу в этом никакой проблемы, никакой сложности. Цель этого вполне понятная и простая — это сделать так, чтобы максимально идентифицировать личность», — объяснил он.

При ретуши иногда пропадают важные отличительные особенности лица.

«Допустим, упаси боже, произошло преступление. Кто-нибудь запомнил какую-то важную особенность вот этого лица. И при ретуши фотографии будет возникать проблема с идентификацией такого лица», — привел пример Богатов.

А на снимке без ретуши лицо настоящее, поэтому подобных искажений уже не будет. Правоохранители видят, как человек выглядит на самом деле.

Ранее в силу вступил новый административный регламент МВД России по выдаче и замене российских паспортов. Требования затронули и пункта про очки. Фотографироваться на документ в них можно, но они не должны закрывать глаза и быть с тонированными стеклами. Также нельзя надевать цветные линзы и шарфы, прикрывающие часть подбородка.

На качество фотографии влияет не ретушь, а правильно поставленный свет, рассказал фотограф Владимир Вишневский.