Запрет на работу ночных дискотек и курение кальянов продлили в Петербурге

До 30 апреля в Санкт-Петербурге продлили запрет на работу ночных клубов, дискотек, курение кальянов, а также на проведение публичных мероприятий. Об этом сообщила «Русская планета».

Отмечается, что эти изменения внесены губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в постановление правительства города «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». По данным издания, в северной столице до середины мая действуют ограничения, касающиеся использования средств индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах.