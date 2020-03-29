Запрет на работу проигнорировали более 160 предприятий Саратова

Более 160 предприятий Саратовской области проигнорировали запрет на работу во время выходной недели. Дни с 28 марта по 5 апреля президент России Владимир Путин объявил нерабочими, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом в воскресенье сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

В Саратовской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом в стране. С 17 марта в регионе запретили все массовые мероприятия. В соответствии с указом президента и исходя из обстановки с коронавирусом, все кафе, бары и рестораны прекратили работать — они принимают заказы только на вынос и на доставку. Кроме того, временно закрылись все объекты розничной торговли, кроме магазинов с продуктами и товарами первой необходимости, а также аптек. За соблюдением запрета на работу следит управление Роспотребнадзора.

28 марта в ходе мониторинга проверено 1277 объектов розничной торговли, предприятий общественного питания, предприятий, оказывающих бытовые услуги, и иных объектов, из которых продолжали работу 163. Предпринимателям вручены предостережения Роспотребнадзор Саратовской области.

Ведомство уточнило, что во время проверки несколько предприятий добровольно прекратили работать. Предпринимателям, которые нарушают запрет, напомнили об административной ответственности. За невыполнение противоэпидемических мероприятий им грозит штраф или закрытие на срок до 90 суток.

По последним данным, в России заболели 1534 человека.