Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время продлили в Москве

В Москве продлили запрет на обслуживание посетителей кафе и ресторанах с 23:00 до 06:00. Он действует в столице с середины ноября.

«Сохраняется приостановление в период с 23:00 до 6:00 оказания гражданам услуг общественного питания, <…> проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Также сохраняется требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционку — оно будет действовать до существенного улучшения эпидемической ситуации, сообщил мэр.

При этом Собянин подписал указ, согласно которому с 22 января максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25 до 50% общей вместимости зрительного зала. Возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры при условии, что количество посетителей не превысит 50% от общей вместимости.

К обычному режиму возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы.