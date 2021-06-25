Запрет на работу кафе и баров по ночам продлили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в указ о ковидных ограничениях в столице и продлил запрет на работу кафе, баров и ресторанов по ночам. Документ опубликовал сайт градоначальника.

«Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений», — говорится в поправках.

С 28 июня в Москве не будут пускать в заведения общепита без специального QR-кода, в котором будут зашифрованы данные о вакцинации, наличии антител или отрицательный результат ПЦР-теста на ковид. Также власти из-за ухудшения ситуации с коронавирусом запретили проводить массовые мероприятия в присутствии более 500 зрителей.

Еще одним ограничением стала обязательная вакцинация работников сферы услуг. Отказников предупредили об отстранении от работы и лишении зарплаты и отпуска. После введения жестких противоэпидемических мер в России почти в два раза увеличился темп прививочной кампании. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от SARS-CoV-2 первым компонентом прошли уже более 21 миллиона россиян.