Запрет на промысел для японских рыбаков поддержали на Сахалине

При нарастающем деконструктивизме Японии в межгосударственных отношениях на Сахалине поддерживают запрет на промысел ВБР у южных Курил. Такое заявление сделал глава сахалинского отделения РГО Сергей Пономарев.

«Дальневосточные рыбохозяйственные круги, включая тех, кто осуществляет рыболовство в районе южных Курильских островов, а также специалисты рыбной отрасли, курирующие международные связи в области рыболовства, с самого начала были против заключения подобного Соглашения как одностороннего и несбалансированного по своим задачам», — сказал Пономарев РИА «Новости».

По его словам, из нескольких статей Соглашения 1998 года и Меморандумов следует, что рыболовные суд Японии занимаются промыслом морских живых ресурсов в территориальных российских водах южных Курильских островов по сути явочным порядком, к тому же самостоятельно себя контролируют. В самом Соглашении не говорится, что это территориальные воды России, где действуют соответствующие законодательные акты.

По мнению Пономарева, Соглашение 1998 года — несбалансированное или даже, неравноправное, ведь Япония не дает право РФ осуществлять промысел в ее территориальных водах.