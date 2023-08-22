22 августа 2023, 12:53
Запрет на продажу вейпов с ароматизаторами вступит в силу весной 2024 года
«Известия»: продажу вейпов с ароматизаторами в России запретят в марте 2024 года
Вейпы с ароматизаторами нельзя будет продавать в России с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на проект постановления правительства.
«Продажу вейпов с ароматизаторами запретят с 1 марта 2024 года», — говорится в материале.
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Госдума еще в апреле одобрила закон, который ограничивает продажу вейпов. Розничная торговля ими на ярмарках, выставках, с использованием автоматов или дистанционно запрещена. Данные устройства также нельзя демонстрировать в торговых точках.
Принятие этого документа дало правительству право составить список веществ, направленных на повышение привлекательности никотиносодержащей жидкости и усиливающих никотиновую зависимость. Минздрав уже подготовил перечень компонентов, которые нельзя будет добавлять.
Речь идет о вкусовых примесях и их производных, овощах, фруктах. Также туда вошли подсластители — кленовый сироп, мед, сироп агавы, патока, стевия. Ведомство внесло в список кофеин, витамины Е, С, аминокислоты, таурин, лекарственные средства, гуарану, биологически активные добавки.
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Правительство РФ
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