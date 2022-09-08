Ветврач Шеляков поддержал запрет на продажу животных в зоомагазинах | 360°

Общество 08 сентября 2022, 16:28 Поделиться Telegram

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Viber Ветврач Шеляков поддержал запрет на продажу животных в зоомагазинах

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Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков поддержал запрет на торговлю в зоомагазинах питомцами. По его словам, животные постоянно экспонируются и испытывают от этого сильный стресс, написал сайт NEWS.ru.

Постоянная экспозиция, на взгляд ветеринара, не предполагает у животного возможность отдыха.

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“Так как в зоомагазинах животные постоянно экспонируются и испытывают от этого постоянный стресс. Также в большинстве случаев друзья наши меньшие содержатся в подобных местах в ненадлежащих условиях. Потому что постоянная экспозиция в принципе не предполагает у животного возможность отдыха. И именно поэтому животные из зоомагазинов достаточно часто испытывают стресс и, как следствие, заболевают”, — добавил Шеляков.

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Как отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов, осенью в силу вступит законопроект о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. Купить там можно будет только рыбок, мелких птиц и грызунов.

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