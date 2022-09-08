Ветврач Шеляков поддержал запрет на продажу животных в зоомагазинах | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:23

Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:22

Более 500 кровель отремонтировали в Подмосковье за 2021 год

Реклама

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:36

Проект «Тематический ремонт подъезда» запустили в Зарайске

Общество

08 сентября 2022, 19:23

Власти заявили, что стоимость ЖКУ не вырастет из-за нового перерасчета платы за коммуналку

Общество

08 сентября 2022, 16:28

Ветврач Шеляков поддержал запрет на продажу животных в зоомагазинах

Читать 360tv в

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков поддержал запрет на торговлю в зоомагазинах питомцами. По его словам, животные постоянно экспонируются и испытывают от этого сильный стресс, написал сайт NEWS.ru.

Постоянная экспозиция, на взгляд ветеринара, не предполагает у животного возможность отдыха.

Реклама

“Так как в зоомагазинах животные постоянно экспонируются и испытывают от этого постоянный стресс. Также в большинстве случаев друзья наши меньшие содержатся в подобных местах в ненадлежащих условиях. Потому что постоянная экспозиция в принципе не предполагает у животного возможность отдыха. И именно поэтому животные из зоомагазинов достаточно часто испытывают стресс и, как следствие, заболевают”, — добавил Шеляков. 

Реклама

Как отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов, осенью в силу вступит законопроект о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки. Купить там можно будет только рыбок, мелких птиц и грызунов.

Законы

Животные

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама