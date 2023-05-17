Общество 17 мая 2023, 12:34 Запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года поддержали в Госдуме

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Депутат Госдумы Алексей Куринный в разговоре с изданием Lenta.ru заявил, что ограничения, связанные с запретом на продажу алкоголя лицам до 21 года, могут быть полезны обществу.

Окончательной инициативы пока не выдвинуто, однако депутат отметил, что лично он всегда выступает за разумные ограничения по продаже спиртного.

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«Впрочем, окончательное решение не принято, вопрос все еще рассматривается. Я, как врач, всегда за разумные ограничения доступа к алкоголю, связанные с возрастом, временем и прочим», — процитировал kp.ru Куринного.

Депутат назвал разумным ограничивать алкоголь до 21 года, поскольку именно после наступления этого возраста человек сможет проанализировать свои желания и последствия употребления спиртного.