Запрет на продажу алкоголя и сигарет предложили ввести для покупателей с детьми

В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — написала она в письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Омбудсмен считает, что такие совместные покупки могут оказать негативное влияние на ребенка и на его здоровье в будущем, уточнил RT. При этом Волынец напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя среди молодежи.

Также у ведомства, по ее словам, в приоритете стоит задача снизить потребление табака среди детей и подростков.

В конце февраля в Забайкальском крае в краевое заксобрание внесли законопроект о полном запрете продажи алкоголя в дни проведения массовых мероприятий.