Запрет на принудительные работы для осужденных пенсионеров поддержали в правительстве

Правительство России поддержало законопроект, который запрещает назначать принудительные работы осужденным мужчинам и женщинам старше 65 и 60 лет соответственно. Речь идет о тех, кто имеет право на получение страховой пенсии по старости. Об этом сказано в отзыве кабмина на проект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова. Документ оказался в распоряжении ТАСС .

Сейчас по закону принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам первой и второй группы, военнослужащим, беременным и женщинам, имеющим детей до трех лет. Это относится также к женщинам, достигшим 55-летнего возраста и мужчинам, достигшим 60-летнего возраста. Разработанный сенатором законопроект приводит статью УК в соответствии с действующим в стране пенсионным возраст, повышая возраст осужденных, для которых не назначаются принудительные работы.

«Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в отзыве правительства.

Принудительные работы используются в качестве альтернативы лишению свободы за впервые совершенные преступления небольшой или средней тяжести, а также за впервые совершенное тяжкое преступление.

Ранее Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии в России на 8,6%. Это выше уровня инфляции. Президент заявил, что те решения, которые были приняты раньше, не могут покрыть расходы пенсионеров. Он попросил правительство принять необходимое решение и провести все нужные процедуры как можно скорее.