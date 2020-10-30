Запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах вступил в силу в России

С сегодняшнего дня в российских кафе и ресторанах нельзя будет курить кальяны. В силу вступила поправка в 11 статью федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Нововведение коснется не только кальянов. Оно предусматривает запрет на торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 миллиграммов на миллилитр. Закон предусматривает полный запрет на продажу детям табачной или никотиносодержащей продукции, кальянов и других устройств для ее потребления. Об этом пишет ТАСС.

За курение кальяна в запрещенных местах придется выложить штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. Индивидуальных предпринимателей, владельцев кафе и ресторанов за нарушение будут штрафовать на 40 тысяч рублей, юридические лица — на 90 тысяч рублей.

Документ о поправке в федеральный закон подписал президент России Владимир Путин 31 июля. Позже его приняла Госдума и одобрил Совет федерации.

Ранее в Минздраве предупредили, что из-за плохо промытых колб кальяна повышается риск заражения коронавирусом.