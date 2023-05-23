23 мая 2023, 12:51
Запрет на использование БПЛА начал действовать в Курской области
Старовойт напомнил о начале действия запрета на использование БПЛА в Курской области
Постановление о запрете на использование беспилотников начало действовать в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Для борьбы с беспилотниками на территории области оперативные службы работают в круглосуточном режиме. В их составе сотрудники Росгвардии, МВД по Курской области и дружинники, использующие системы радиоэлектронной борьбы и противодроновые ружья», — уточнил он.
Реклама
Старовойт призвал всех жителей региона оставаться бдительными.
«Необходимо соблюдать введенный запрет. Для обеспечения нашей общей безопасности это очень важно», — добавил губернатор.
Населенные пункты Курской области часто попадают под атаку украинских беспилотников. Утром 18 мая ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково, пострадали два человека, писал RT.
Беспилотники
Россия
Реклама
Реклама