Запрет на экспорт зерновых снизит риск дефицита риса в России

В Краснодарском крае в конце апреля произошла авария на гидроузле. Почти половина рисовых полей Кубани осталась без орошения. И хотя риск потерять урожай есть, резкого подорожания риса ждать не стоит.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут рассказал «Парламентской газете», что существуют возможности избежать дефицита и последующего роста цен на зерно.

«Действует запрет на экспорт. Значит, 130 тысяч тонн, которые обычно Россия вывозила, пойдут на внутренний рынок, и это снизит остроту проблемы», — пояснил он.

Стабилизировать цены на внутреннем рынке можно и закупками импортного риса. Корбут назвал его своеобразным якорем для ценообразования.

«Закупки риса в этом году в связи со сложившейся ситуацией необходимо увеличить», — подчеркнул эксперт.

Предпринять такой шаг, по его словам, необходимо в кратчайшие сроки: рубль укрепился, а из-за обнуления импортных пошлин продукт можно приобрести по относительно невысокой стоимости.

В правительстве рассчитывают компенсировать последствия аварии на гидроузле импортными закупками, подтвердил источник в Минсельхозе. Из Индии вместо обычных 190 тысяч тонн планируют ввезти в Россию 300 тысяч тонн риса.