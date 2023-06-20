Общество 20 июня 2023, 22:10 Запрет на экспорт риса предложили продлить в России Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса Freepik

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Министерство сельского хозяйства России выступило с предложением продлить запрет на экспорт из страны риса и рисовой крупы. Проект постановления опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации», — указано в документе.

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Ограничения не коснутся риса, который экспортируют в страны-члены Евразийского экономического союза, в Абхазию, Южную Осетию. Также инициатива не затронет товары для оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства и товары, поставляемые в рамках международных межправительственных соглашений.

Решение ведомства не затронет продукцию, поставляемую из России в рамках международных транзитных перевозок, и рис, вывозимый физическими лицами для личного использования.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что разрушение Каховской ГЭС повлияет на сбор урожая овощей в новых регионах страны.