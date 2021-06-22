Запрет на экспорт бензина предложили временно ввести в России

Минэнерго изучит целесообразность объявления временного запрета на экспорт бензина в России. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак.

Вице-премьер провел совещание с представителями нефтегазовых компаний. На встрече обсуждалась ситуация с ценами на нефтепродукты. По итогам совещания Новак поручил дополнительно проработать меры по стабилизации стоимости на оптовом рынке.

«Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина», — сообщила пресс-служба правительства.

Также вице-премьер поручил министерству изучить необходимость заключения соглашений с нефтяными компаниями. Речь идет о бумагах, устанавливающих максимально допустимые региональные оптовые цены.

По словам Новака, важнейшей целью является сохранение динамики розничной стоимости нефтепродуктов в рамках общей инфляции. Для достижения этой цели внесли некоторые поправки в законодательство и скорректировали демпфер на топливо с учетом предложений компаний.