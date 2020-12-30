Запрет на быструю перемотку титров к фильмам не поддержали в правительстве

«Следует отметить, что предлагаемые законопроектом изменения, связанные с особенностями показа кинофильмов на телеканалах, в большей степени направлены на определение прав и обязанностей телеканалов и правообладателей и не являются предметом правового регулирования закона», — цитирует заключение кабмина «Газета.ru».

Отмечается, что авторами инициативы выступили председатель думского Комитета по культуре Елена Ямпольская, вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой и прочие законодатели.