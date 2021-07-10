Запрет на аттракционы «Диво-острова» в Петербурге продлили до 16 августа

Коронавирусные ограничения в парке «Диво-остров» на Крестовском остове в Санкт-Петербурге продлили до 16 августа. Об этом рассказала директор парка Татьяна Васюцкая.

По ее словам, «Диво-остров» получил новое распоряжение о запрете на работу аттракционов до 16 августа. Но парк будет открыт для прогулок, сообщили «Невские новости».

Помимо этого, продолжат работать кафе и детская площадка.

«Кататься на аттракционах нельзя. Почему-то мы оказались самыми заразно опасными», — добавила директор.

Из-за роста заболеваемости ковидом власти Петербурга решили ужесточить ограничительные меры. В частности, с 13 июля запрещаются массовые мероприятия с участием более 75 человек.

До этого Смольный подвергали критике за праздник «Алые паруса», в котором участвовали сотни молодых людей. В ответ городское правительство заявило, что на праздник всех пускали в масках, к тому же все знали о том, что следует соблюдать осторожность в связи с пандемией.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус начал поражать людей в возрасте 14-29 лет, то есть тех, кто ведет наиболее активный образ жизни.