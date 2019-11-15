Запрет хостелов не коснется посуточной аренды квартир
«Запрет на посуточную аренду квартир невозможен, поскольку нарушает принципы гражданского оборота. По Гражданскому кодексу, сегодня собственник вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе для краткосрочной аренды», — объяснил он РИА «Новости».
Депутаты опровергли запрет на посуточную аренду квартирПодробнее
Склянчук подчеркнул, что при сдаче жилья нужно выполнять только одно условие — указывать полученный доход в декларации для налоговой.
«Акт правительства устанавливает, что пользование жилыми помещениями допускается с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства», — напомнил депутат.
В качестве примера он привел морозильные камеры, которые нельзя устанавливать в квартирах, если приборы превышают нормы шума и вибрации.
То, что закон о гостиницах не коснется посуточной аренды, подтвердил член правления Лиги хостелов Евгений Насонов.
«Этот закон запрещает в жилых домах оказание гостиничных услуг, а также деятельность хостелов и иных видов гостиниц. О запрете посуточного найма никакой речи не идет, и посуточный найм возможен, и люди имеют право сдавать свои квартиры посуточно и снимать свои квартиры посуточно», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы и гостиницы в жилых домах.