Запрет хостелов не коснется посуточной аренды квартир

Российские власти издали постановление, согласно которому в жилых домах больше нельзя размещать хостелы. Однако закон не касается краткосрочной и посуточной сдачи квартир. Об этом сообщил ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук.

«Запрет на посуточную аренду квартир невозможен, поскольку нарушает принципы гражданского оборота. По Гражданскому кодексу, сегодня собственник вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, в том числе для краткосрочной аренды», — объяснил он РИА «Новости».

Депутаты опровергли запрет на посуточную аренду квартир Подробнее

Склянчук подчеркнул, что при сдаче жилья нужно выполнять только одно условие — указывать полученный доход в декларации для налоговой.

«Акт правительства устанавливает, что пользование жилыми помещениями допускается с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства», — напомнил депутат.

В качестве примера он привел морозильные камеры, которые нельзя устанавливать в квартирах, если приборы превышают нормы шума и вибрации.

То, что закон о гостиницах не коснется посуточной аренды, подтвердил член правления Лиги хостелов Евгений Насонов.

«Этот закон запрещает в жилых домах оказание гостиничных услуг, а также деятельность хостелов и иных видов гостиниц. О запрете посуточного найма никакой речи не идет, и посуточный найм возможен, и люди имеют право сдавать свои квартиры посуточно и снимать свои квартиры посуточно», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 октября 2019 года в России запрещено размещать хостелы и гостиницы в жилых домах.