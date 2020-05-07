Запрет гаджетов для военных в России назвали превентивными мерами. Но он давно не новый

Российским военнослужащим запретили рассказывать о своей службе в соцсетях. Военный эксперт и капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин рассказал «360», для чего приняты такие меры.

Ситуацию он назвал не новой, ведь с развитием интернета и появлением смартфонов военные могут публиковать и личные данные, и фотографии с места службы — например, с секретных объектов. А по ним уже можно определить, где человек находится и что делает.

«Министерство обороны просто приняло превентивные меры безопасности. <…> Единственная задача — не раскрыть характер выполняемых действий», — подчеркнул Литовкин.

Он заметил, что даже в некоторых военных организациях нельзя зайти в офис со смартфоном. Сотрудников обязывают оставлять средства связи на ресепшн или вахте. Все разговоры при этом ведутся через центральную АТС, городской телефон.

Литовкин подчеркнул, что подобные требования соблюдались еще до принятия закона. Примером этому может послужить группировка российских войск в Сирии: снимки с военнослужащими РФ в чужой стране в соцсетях найти если не невозможно, то довольно сложно.

В Указе президента РФ говорится, что у военнослужащих не должно быть при себе электронных изделий, которые способны передавать аудио-, фото- и другие материалы и отслеживать геолокацию во время военной службы.