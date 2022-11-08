Запрет беспилотников ударит по многим отраслям экономики | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 13:07 Запрет беспилотников ударит по многим отраслям экономики Гендиректор «Аэронекста» Бабинцев сравнил запрет дронов в России с закрытием интернета Unsplash

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Участники российского рынка коммерческих беспилотников опасаются запрета на полеты. От этого пострадают многие отрасли, в том числе нефтегазовая. Гендиректор ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с «360» сравнил отмену полетов с закрытием интернета.

«Запрет применения беспилотников ударит по многим отраслям. Это как бороться с фейками запретом интернета», — сказал он.

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Беспилотные воздушные суда (БВС) каждый день используют для контроля над объектами нефтегазовой инфраструктуры, электросетей, применяют в капитальном строительстве, лесном и сельском хозяйстве, геологии. Цифровые данные, которые получают при помощи дронов, интегрировали в тысячи производственных процессов.

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«Запретительные меры в первую очередь ударят по добросовестным компаниям, которые предоставляют услуги с применением БВС, ведь они законопослушны, их беспилотники учтены, разрешения на полет получены», — сказал Глеб Бабинцев.

Соблюдая закон, они приостановят работу и понесут колоссальные убытки. Такие жертвы не помогут бороться с противоправным использованием беспилотников. По оценкам «Аэронекста», если запретить полеты БПЛА по всей стране, а не только в отдельных регионах, то индустрия гражданских беспилотных авиасистем (БАС) в течение года потеряет около 10 миллиардов рублей. Уже есть пострадавшие компании, например «Финко».

«Запреты не только ударят по экономике, но и подорвут технологический суверенный потенциал России. Отрасль БАС только-только начала расширять импортозамещение, мобилизовалась под актуальные задачи. Непродуманные запреты могут принести эффект, сравнимый с западными санкциями», — предупредил гендиректор ассоциации.

Запреты, по его мнению, не принесут нужного результата. Безопасность удастся повысить, если согласовать на межведомственном уровне сценарий защиты от противоправного применения БВС и внедрить такие технологии.

Власти Саратовской, Нижегородской и Тульской областей ввели запрет на применение БВС. По информации газеты «Коммерсант», скоро бесполетная зона распространится на Подмосковье. Частичные запреты объявят по всей России.