Общество 08 марта 2024, 10:27 Запрещенные сыры из Европы нашли на рынке в Москве Россельхознадзор нашел на рынке в Москве 16 кг запрещенных сыров из Европы Unsplash

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На рынке в Москве на улице Раменки обнаружили 16 килограммов сыров, запрещенных к ввозу в Россию. Их завезли из Германии, Италии, Франции, Нидерландов и Польши, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Рейд прошел 6 марта. Запрещенную продукцию изъяли из оборота и уничтожили методом механического измельчения на площадке для ТБО на территории рынка.

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Ранее в Санкт-Петербурге нашли компанию, поставлявшую фальсифицированную молочную продукцию в детсады и школы Оренбургской области через «фантомные склады». Россельхознадзор выявил в фирме 33 тонны поддельного товара. Вместо того чтобы распространять продукты между дошкольными учреждениями напрямую, их пропускали через склады, не значившиеся в документах. Только с начала 2024 года компания получила 136 партий молочной продукции.

В последнее время случаи использования «фантомных складов» для ввоза контрафакта участились.