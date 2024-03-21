Общество 21 марта 2024, 16:12 Запрещать VPN-сервисы или наказывать за их использование в России не будут Хинштейн заверил в отсутствии планов запрещать VPN в России Freepik

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В России не планируют вводить запрет на использование VPN-сервисов или наказывать за их использование. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн во время пленарного заседания VI международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика», сообщил ТАСС.

«Мы видим, что сегодня число пользователей [такими сервисами] растет в России. <…> Тенденция, с одной стороны, тревожная, но с другой стороны, планов по запрещению самих VPN или по установлению ответственности за их пользование у законодателей сегодня нет», — процитировало агентство Хинштейна.

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Депутат напомнил о вступившем в силу 1 марта законе, запрещающем рекламировать и продвигать VPN-сервисы. Он пояснил, что представители Роскомнадзора уже установили критерии для блокировки сервисов.

«При этом сами VPN как сущность, как явление у нас не находятся под запретом, и пользование VPN не является правонарушением, а уж, паче чаяния, уголовно наказуемым деянием», — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что пользователей VPN наказывать неправильно, так как борьба нужна не с последствиями, а с причинами.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил о возможной блокировке «Википедии». Он уточнил, что доступ к ресурсу могут закрыть из-за нового закона о популяризации VPN.