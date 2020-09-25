Заповедники могут вооружить после убийства тигренка Павлика

Он призывает разработать меры, которые позволят не допустить случаев, подобных недавнему убийству тигренка Павлика.

Расулмухамедов предлагает найти и наказать виновных в гибели животного.

«Ведь убивают ради денег, и если наказание будет более суровым и неотвратимым, то все будут задумываться, стоит ли овчинка выделки», — объяснил он.

Помимо этого, важно обеспечить охрану, вплоть до вооружения сотрудников заповедников и формирования патрульных служб. Территории заповедников расширились, а сотрудников там «сильно не прибавилось».

Браконьеры убили краснокнижного амурского тигра Павлика в Амурской области. Возбуждено уголовное дело. Началась проверка в отношении регионального управления по охране животного мира.

Тигренка Павлика и его сестру Елену вместе с матерью забрали из дикой природы феврале 2019 года. Тигрица охотилась на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Позже взрослую особь отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену вернули на волю 23 мая.

Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете. Он занесен в Международную Красную книгу. В последний раз специалисты насчитали в России 580-600 особей.