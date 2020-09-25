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    25 сентября 2020, 20:28

    Заповедники могут вооружить после убийства тигренка Павлика

    Алена Макаренко

    Необходимо разработать меры защиты популяции краснокнижных амурских тигров. С таким заявлением в эфире ИА НСН выступил первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.
    Заповедники могут вооружить после убийства тигренка Павлика

    Он призывает разработать меры, которые позволят не допустить случаев, подобных недавнему убийству тигренка Павлика.

    Расулмухамедов предлагает найти и наказать виновных в гибели животного.

    «Ведь убивают ради денег, и если наказание будет более суровым и неотвратимым, то все будут задумываться, стоит ли овчинка выделки», — объяснил он.

    Помимо этого, важно обеспечить охрану, вплоть до вооружения сотрудников заповедников и формирования патрульных служб. Территории заповедников расширились, а сотрудников там «сильно не прибавилось».

    Браконьеры убили краснокнижного амурского тигра Павлика в Амурской области. Возбуждено уголовное дело. Началась проверка в отношении регионального управления по охране животного мира.

    Тигренка Павлика и его сестру Елену вместе с матерью забрали из дикой природы феврале 2019 года. Тигрица охотилась на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Позже взрослую особь отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену вернули на волю 23 мая.

    Амурский тигр — один из самых редких хищников на планете. Он занесен в Международную Красную книгу. В последний раз специалисты насчитали в России 580-600 особей.

    Новости SMI.FM