Общество 11 ноября 2022, 02:26 Запорожскую область признали самым малолесным регионом России Глава Рослесхоза Советников: Запорожская область является самым малолесным регионом России РИА «Новости»

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Статус самого малолесного региона России присвоили Запорожской областей, там растет только около 60 тысяч гектаров леса, рассказал глава Рослесхоза Иван Советников.

«У нас раньше самым малолесным регионом была Калмыкия. Сейчас, Запорожская область будет самым малолесным регионом России. Там всего порядка 60 тысяч гектаров лесов», —объяснил глава ведомства.

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При этом Советников напомнил, что для ведомства «важно каждое дерево», независимо от процента лесистости в регионах.

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Глава Рослесхоза также отметил, что план действий в сфере охраны и восстановления лесов четырех новых регионов России уже подготовлен. Одним из первых пунктов в нем стала борьба с пожарами. Он также подчеркнул, что в части лесов в новых регионах России нужно будет проводить работу по разминированию.

В Испании учебники по географии в Испании выпустили с обновленной картой России. На ней уже есть Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, сообщило писало ИА Nation News.