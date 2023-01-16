16 января 2023, 14:31
Запорожские власти высказались за применение смертной казни в регионе
Врио главы Запорожской области Балицкий: смертную казнь можно было бы применять в регионе
Смертную казнь можно было бы ввести в Запорожской области и применять в особых случаях. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «Крым 24».
«Я категорически за то, чтобы была введена смертная казнь, особенно в особых случаях. Но надо делать так, чтобы была максимальная честность и объективность в решении этого вопроса», — сказал он.
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Балицкий отметил, что за безнаказанностью следуют дальнейшие преступления. Он вспомнил случай, когда люди с оружием ворвались в дом и убили семью, включая детей.
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«За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос», — подчеркнул врио главы региона.
Также в интервью он пообещал, что вопрос с выплатой материнского капитала и пенсий решат в Запорожской области к февралю этого года.
Балицкий также озвучил примерные сроки полного освобождения региона российскими силами.
Запорожская области вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся осенью 2022 года. ДНР, ЛНР и Херсонская область также стали российскими регионами.
Смертная казнь
Запорожская область
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