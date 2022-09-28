Запорожская область анонсировала еще один референдум | 360°

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Запорожская область анонсировала еще один референдум

Член ВГА Запорожья Рогов пообещал провести референдум в подконтрольной Киеву части области

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Жители находящихся под контролем Киева территорий Запорожской области смогут принять участие в еще одном референдуме. Его проведут после освобождения земель от Украины. Об этом в эфире РБК заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он напомнил, что сейчас российские войска находятся только в южной и центральной частях области, освободив около 73% территории. Остальной участок области, в том числе столица (город Запорожье), находятся под контролем ВСУ.

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«Запорожцы очень хотели проголосовать, мне писали тысячи людей, <…> людям важно определять свою судьбу. Поэтому после освобождения областного центра Запорожья там тоже будет проведен референдум по определению его судьбы», — заявил Рогов.

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Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. Владимир Рогов рассказал, что вхождение в состав России одобрили 93,11% участников референдума.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что итоги референдума свидетельствуют о фактическом выходе региона из состава Украины. Он пояснил, что теперь нужно ждать одобрения поданной руководству России заявки.

Референдум в Запорожской области 2022

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