Общество 16 марта 2023, 13:58 Запорожская область получила миллионную квоту на вывоз зерна Врио главы Запорожья Балицкий: регион получил миллионную квоту на вывоз зерна РИА «Новости»

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Запорожской области выделили миллионную квоту на вывоз зерна, порт в Бердянске начал подготовку к началу работ. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Миллионную квоту на вывоз зерна выделили Запорожской области. Активную подготовку к вывозу начали в Бердянском порту», — написал он.

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Балицкий отметил, что сельскохозяйственные предприятия производят около 2,5 миллиона тонн зерна ежегодно с учетом яровых и озимых. Для внутреннего потребления области необходимо порядка 500 тысяч тонн.

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«Сами трейдеры и фермеры вывозят примерно миллион тонн, оставшийся миллион мы можем теперь вывозить. Идет интенсивная работа, потому что порт в Бердянске пока не внесли в качестве российского в международный реестр, есть ряд несоответствий. Весной определим механизмы процесса вывоза зерна», — добавил врио главы региона.

Также Балицкий отметил, что в регионе готовят площадки под новые проекты и растет инвестиционный фонд.

«Наша главная цель — повысить уровень и качество жизни наших жителей. Нас поддерживают шефы: Севастополь, Пенза, Великий Новгород и Тверь», — заключил он.

Ранее стало известно, что Запорожскую область разделили на 16 муниципалитетов с административным центром в Мелитополе.