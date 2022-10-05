Названо событие, которое может изменить обстановку на Запорожской АЭС | 360°

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Названо событие, которое может изменить обстановку на Запорожской АЭС

Эксперт по безопасности Насонов: обстановка на ЗАЭС может измениться после приезда МАГАТЭ

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Обстановка на Запорожской АЭС может измениться после того, как туда вновь приедет руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) — таким мнением в беседе с «360» поделился эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов.

«Я предполагаю, <…> после того как приедет руководитель МАГАТЭ, вступит в переговоры как с российской, так и с псевдоукраинской частью стран — участниц данного конфликта и объявит свое предложение, правильно будет изменить построение тех или других действий [по защите ЗАЭС]», — рассудил Насонов.

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Он добавил, что к тому времени обстановка на фронте, скорее всего, «несколько изменится» в пользу России.

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Президент России Владимир Путин принял объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. Кабмину поручили определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и иные аспекты регулирования ее работы до 2028 года.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси допустил возможность новой поездки в Энергодар. Он также заявил, что во время вооруженных конфликтов нельзя ставить под угрозу безопасность ядерных объектов.

Миссия МАГАТЭ уже приезжала на Запорожскую АЭС в начале сентября.

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